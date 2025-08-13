La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó un operativo que culminó en la detención de dos vendedores de drogas, acusados de formar parte de una organización narco. Los trabajos se llevaron a cabo en Villa Carlos Paz.

Primero realizaron un allanamiento en calle La Habana al 800 de barrio la Quinta de la mencionada localidad, donde se detuvo a una mujer de 27 años.

Luego, se detuvo a dos personas en la vía pública. Se trata del principal investigado y su acompañante, quien al momento del control efectuó daños en el móvil y resistencia a la autoridad. Por esos delitos quedó aprehendido.

El procedimiento se encuentra relacionada a unos allanamientos realizados por la FPA en el mes de abril del corriente año. En aquella ocasión, se logró la aprehensión de dos personas mayores edad y el secuestro de 256 dosis de marihuana, plantas y ramas secas de cannabis sativa.

La Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz, dispuso el traslado de los detenidos y la remisión de las evidencias a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.