Detienen a dos integrantes de una organización narco en Carlos Paz
Los trabajos están relacionados con una causa que comenzó a raíz de una serie de allanamientos realizados por la FPA en el mes de abril del corriente año.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó un operativo que culminó en la detención de dos vendedores de drogas, acusados de formar parte de una organización narco. Los trabajos se llevaron a cabo en Villa Carlos Paz.
Primero realizaron un allanamiento en calle La Habana al 800 de barrio la Quinta de la mencionada localidad, donde se detuvo a una mujer de 27 años.
Luego, se detuvo a dos personas en la vía pública. Se trata del principal investigado y su acompañante, quien al momento del control efectuó daños en el móvil y resistencia a la autoridad. Por esos delitos quedó aprehendido.
El procedimiento se encuentra relacionada a unos allanamientos realizados por la FPA en el mes de abril del corriente año. En aquella ocasión, se logró la aprehensión de dos personas mayores edad y el secuestro de 256 dosis de marihuana, plantas y ramas secas de cannabis sativa.
La Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz, dispuso el traslado de los detenidos y la remisión de las evidencias a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.