En la madrugada de este miércoles 20 de agosto, la Policía de Córdoba detuvo a dos personas relacionadas con un robo ocurrido a comienzos de julio de este año en la zona rural de Villa Yacanto.

Los trabajos se llevaron a cabo tras una investigación de la fiscalía de Fuero Múltiple Nro. 2 de la Décima Circunscripción, a cargo de la fiscal Paula del Lujan Bruera.

Agentes de las fuerzas policiales realizaron tres allanamientos en los barrios Pueyrredón y Bajo Pueyrredón de la ciudad de Córdoba. Los detenidos quedaron imputados por “robo calificado por haberse cometido en despoblado y en banda y estafa”.

Del operativo participaron integrantes de la división de Investigaciones de la Unidad Regional Departamental Calamuchita y del equipo táctico de ETER de la Policía de Córdoba. Además, se logró el secuestro de elementos de utilidad para la causa.