Detienen a dos personas que usaban un almacén como pantalla para vender drogas

El Ministerio Público Fiscal llevó a cabo una investigación luego de recibir una serie de llamadas anónimas al 0800-888-8080 y detuvo a dos personas que vendían drogas en barrio General Bustos de la ciudad de Córdoba.

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron el operativo este lunes en un local que funcionaba como almacén y local de comidas, ubicado sobre calle Mauricio Yadarola esquina República.

Ahí se detuvo a dos sujetos de 49 y 53 años. Uno de ellos era el propietario del lugar y el otro, su empleado, quien también participaba en las actividades ilícitas.

En el lugar se incautaron 540 dosis de cocaína y 292 dosis de marihuana, 194 comprimidos de psicofármacos, dinero, un revólver calibre .22 con cinco cartuchos, elementos de corte y fraccionamiento, y diversos elementos de interés para la causa.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, los detenidos fueron trasladados a sede judicial, donde quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.