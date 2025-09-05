Un hombre de 30 años fue detenido en el barrio la Bonita de la ciudad de Córdoba acusado de tenencia y distribución de imágenes de abuso contra las infancias.

Fue la fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de 1er Turno, a cargo de Juan Ávila Echenique, la que dispuso la realización del allanamiento.

Los trabajos comenzaron a partir de un reporte de la organización The National Center of Missing & Exploited Children. La investigación contó con la colaboración de personal de la sección Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones Operativas (DIO) a cargo de Néstor Caillet Bois.

En el operativo en el que se llevó a cabo la detención participaron efectivos de la Policía de la provincia de Córdoba. Allí se secuestró material probatorio relevante para la investigación.