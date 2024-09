Córdoba

La Municipalidad informó sobre los procedimientos realizados durante el fin de semana en la ciudad. Falta de habilitación, venta de bebidas alcohólicas en horario no permitido, por falta de medidas de seguridad, por violación de clausura previa, realizar actividades para la que no se posee habilitación y dejar ingresar a menores a espacios no permitidos, entre los motivos de las medidas.