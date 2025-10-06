La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) efectuó dos allanamientos y detuvo a un sujeto mayor de edad con pedido de detención en la ciudad de Córdoba, en el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Los operativos fueron realizados por el Equipo de Acciones Tácticas en barrio Ciudad de Mis Sueños y Los Eucaliptos. Los investigadores secuestraron un automóvil, $5.276.400 y elementos de interés para la causa.

El aprehendido, alias “Mandinga", tiene antecedentes penales por narcotráfico que data del año 2018. En aquella oportunidad fue detenido junto al cordobés apodado el "Tuerto Cacho" (era su ladero) y otros 19 integrantes que formaban parte de la organización.

En aquel pasado 24 de septiembre, se había logrado la incautación de 19.628 dosis de marihuana (distribuidas en panes y trozos) y 18 de cocaína, 33 semillas de cannabis sativa, dos armas de fuego cortas, dinero ($5.216.200 y 800 dólares), un automóvil, una motocicleta.

Por último, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno ordenó la remisión de los elementos secuestrados y el traslado del detenido a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737