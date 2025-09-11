La insistencia con el pedido de coimas a camioneros, en la ruta nacional 8 a la altura de Sampacho, activó una investigación de siete meses que terminó con la detención de catorce gendarmes en las últimas horas.

Las ordenes de arresto impartidas por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, escalaron hasta llegar a la titular del destacamento en el sur provincia, Analía Galían.

De acuerdo a la denuncia, presentada por uno de los camioneros extorsionados, los gendarmes paraban a los camiones y pedían coimas después de advertir la falta de alguna documentación, según informó Telediario Digital.

Las pesquisas ordenadas por el magistrado estuvieron a cargo de la propia Gendarmería Nacional e incluyeron veinticinco allanamientos en la localidad del sur provincial y en Córdoba capital.