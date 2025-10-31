Dos trabajadores rurales fueron detenidos en las últimas horas en la localidad de Jerónimo Cortez, departamento San Justo, señalados como responsables de haber iniciado un incendio en el campo donde se encontraban desempeñando tareas.

De acuerdo con la investigación inicial, los hombres habrían arrojado un cigarrillo encendido que prendió fuego a la vegetación seca, generando un foco ígneo que rápidamente se expandió por el sector.

Efectivos policiales llegaron al lugar y constataron la situación, procediendo a la aprehensión de los sospechosos. Además, en el operativo colaboró una dotación de Bomberos Voluntarios de Balnearia, que trabajó intensamente hasta lograr controlar el incendio.

Finalmente, los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras se continúan con las pericias para determinar el alcance de los daños provocados.