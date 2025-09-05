La Policía de Córdoba apresó a dos hombres vinculados al homicidio del joven de 25 años asesinado de un balazo en la cabeza el pasado miércoles en Barrio Residencial Santa Rosa. En los allanamientos se secuestraron autos, ropa y teléfonos celulares.

El hecho ocurrió la noche del 3 de septiembre en la intersección de Totoral y Río Grande, en el barrio ubicado en zona sur, donde Michael Villarreal fue ejecutado en plena calle.

En las últimas horas, personal del Departamento Homicidios realizó varios allanamientos que culminaron con la detención de dos hombres mayores de edad, junto con una serie de objetos habrían sido utilizados en el crimen.

Los detenidos fueron imputados: uno como supuesto autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y el otro como partícipe necesario. Ambos quedaron a disposición de la fiscalía de instrucción del Distrito 2, Turno 4, a cargo de Víctor Chiapero, que continúa reuniendo pruebas para esclarecer el caso.