Detuvieron a Gastón Zárate, ex imputado en la causa Dalmasso

Un hombre de 37 años fue asesinado en la tarde de este sábado a la salida de un partido de fútbol en el complejo deportivo El Águila, en Río Cuarto, y por el hecho hay un detenido.

Según las primeras informaciones publicadas por puntal.com.ar, la víctima fue atacada por otro hombre, de aproximadamente 45 años, con un elemento contundente y murió en el lugar a raíz de las heridas sufridas.

Por el hecho fue detenido Gastón Zárate, quien años atrás estuvo imputado en la causa por el crimen de Nora Dalmasso, en calidad de posible autor del homicidio.

El hombre había sido apodado en su momento como “el perejil” del caso Dalmasso y casualmente luego quedó desvinculado del expediente donde se sustanciaba la investigación de la escandalosa muerte de la infortunada mujer.

Cuando se sustanció la investigación de la muerte de Nora Dalmasso, la mujer de 51 años que fue asesinada el 26 de noviembre de 2006, cuando se encontraba sola en su casa de Río Cuarto, Gastón Zárate había sido contratado como pintor para trabajar en una obra de remodelación que llevaba a cabo la familia Macarrón-Dalmasso. Por esto, la Fiscalía que estaba a cargo de la investigación en ese entonces había ordenado su detención e imputación en febrero de 2007.

De acuerdo con el planteo de los fiscales, la mujer había sido agredida por una persona que ella conocía, debido a que no había puertas ni ventanas forzadas. De esta manera, pusieron la lupa sobre el empleado, de quien sospechaban que podría haber aprovechado que la víctima se encontraba sola, ya que su esposo se encontraba de viaje en Uruguay.

Por ese entonces, el arresto y acusación de Zárate generó conmoción en la sociedad, que llegó a organizar marchas para pedir por su liberación. Fue así que surgió “el perejilazo”, que derivaría en la excarcelación del hombre. Sin embargo, estuvo vinculado a la investigación por cuatro años.

“Me arruinaron, la gente que no me conoce no me da trabajo”, declaró Zárate en un diálogo con Radio 10, según publica Infobae, y luego de haber sido sobreseído por la Justicia en 2011. Según la resolución judicial, era insostenible continuar con la imputación, debido a que no había elementos probatorios de que el pintor hubiera estado en la escena del crimen. Además, el ADN masculino hallado en el cuerpo de la víctima no era compatible con él.