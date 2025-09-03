Aníbal Casas Arregui, secretario de la Bolsa de Comercio de Córdoba y hombre fuerte de la city de Córdoba, fue detenido este jueves cuando arribó en avión desde Miami.

El reconocido financista está imputado por ser el presunto jefe de una asociación ilícita junto a otras diez personas, entre las que se encuentran su esposa y su suegro, en una investigación a cargo del fiscal federal Carlos María Casas Nóblega y el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, según informó Punto a Punto.

Casas Arregui tiene un amplio portafolio de negocios que incluye Alyc S&C Inversiones, ACWM, Alpha Capital Wealth Management y una serie de inversiones inmobiliarias.

Las imputaciones por presunta intermediación financiera ilegal y asociación ilícita fueron dictadas por Vaca Narvaja después de una veintena de allanamientos en oficinas y domicilios de la ciudad de Córdoba.

Las operatorias que la firma KBE Inversiones ofrecía a sus clientes incluían desde la compraventa de dólares hasta operaciones con cuentas offshore en el exterior.