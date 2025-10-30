Un hombre que se desempeñaba como “naranjita” fue detenido este jueves al mediodía en el barrio Nueva Córdoba, luego de ser sorprendido cuando aparentemente intentaba abrir un vehículo estacionado en la vía pública.

El hecho ocurrió en calle Ángelo de Peredo al 150, donde un transeúnte observó al sospechoso mientras manipulaba un Renault 12 y dio aviso inmediato a la Policía.

Efectivos se hicieron presentes en el lugar y procedieron a la aprehensión del hombre, a quien se le secuestraron tres alambres que habría utilizado para forzar el vehículo.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.