Un efectivo del Ejército Argentino fue detenido durante un control en Cruz del Eje de la Policía Caminera de Córdoba, luego de presentar una licencia de conducir adulterada.

Ocurrió en ruta nacional 38, km 119, cuando personal policial detuvo un Chevrolet Corsa para solicitar la documentación del conductor. Se trataba de un hombre de 36 años, suboficial que presta servicio en la provincia de Mendoza.

Al inspeccionar la licencia, los efectivos advirtieron irregularidades en la fecha de vencimiento: el campo correspondiente había sido modificado a mano con lapicera de color roja. Ante la constatación de la adulteración, el hombre fue detenido.

Desde la Policía de Córdoba señalaron que se procedió al secuestro tanto del documento como del vehículo.

El detenido y los elementos incautados fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la justicia.