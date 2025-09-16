Detuvieron a un hombre en Córdoba por delitos sexuales contra las infancias

Este martes, un hombre mayor de edad fue detenido en un barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba, acusado de graves delitos contra la integridad sexual. El procedimiento fue realizado por personal del Departamento Protección de las Personas y se concretó en el marco de una investigación judicial en curso.

El detenido está acusado de ser el presunto autor de abuso sexual gravemente ultrajante, suministro de material pornográfico a víctimas menores de edad y promoción de la corrupción agravada por la edad de las víctimas. Según trascendió, al menos tres niños o adolescentes habrían sido víctimas en esta causa.

La investigación es dirigida por la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual de 2° Turno, a cargo de la fiscal Ingrid Vago, quien dispuso el traslado del acusado a sede policial y la continuidad de las medidas judiciales correspondientes.