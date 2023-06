El pasado fin de semana un coleccionista de camisetas históricas del Instituto Atlético Central Córdoba, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad, recibió amenazas a través de whatsapp por parte de un individuo desconocido. Los mensajes exigían la entrega de su valiosa colección, bajo la advertencia de causarle daño a él y a su familia.

En un principio no hizo caso al chantaje y bloqueó el número de contacto, pero las amenazas continuaron en redes sociales a través de cuentas falsas en donde, además de amenazar a su familia, le enviaron una fotografía de su automóvil estacionado frente de su domicilio.

"Jamás pensé que podían llegar a amenazar, secuestrar o matar a mi hija. Que ni en mis peores pesadillas se me podía haber presentado un marco como el que se me presentó durante esas 72 horas de continuas amenazas por distintos canales como redes sociales, WhatsApp que alguien se acerque a mi trabajo y le saque una foto a mi auto y me lo mande, que me extorsionen de la forma que lo hicieron, que tengan que ir a un descampado con las camisetas en bolsa de consorcio. Jamás pensé que me podía llegar a pasar eso.", expresó el afectado a la redacción de Cba24n

Aterrado, el hincha decidió ceder ante las exigencias y entregó un total de 89 prendas históricas en un baldío del barrio General Bustos, lugar que había elegido como punto el extorsionador.

Sin embargo, una vez consumado el hecho, comenzó a sospechar que el autor de las amenazas podría estar relacionado con su entorno, posiblemente compartiendo la misma pasión por "La Gloria" y detectó que en los últimos mensajes que fueron enviados desde un chip a nombre de un tal Patricio Arias, descubriendo que eran “amigos” en facebook, ya que los dos se dedicaban a coleccionar camisetas y hasta habían tenido interacción en la puerta del club.

Ante la denuncia ampliada del afectado, las autoridades policiales iniciaron una exhaustiva investigación, recolectando pruebas que permitieron identificar al responsable de la extorsión. Con las pruebas recabadas, se obtuvo una orden judicial para allanar el domicilio del sospechoso, ubicado en el mencionado barrio.

Durante el allanamiento, la Policía de Córdoba logró la detención del individuo, quien fue imputado por supuesta autoría del delito de extorsión. Además, se incautaron más de 80 camisetas de fútbol que coinciden con las sustraídas al coleccionista.

El detenido, cuya identidad se ha revelado como Patricio Arias, de 36 años, fue puesto a disposición de la justicia junto con las evidencias secuestradas. El caso está a cargo del Fiscal de Instrucción del Distrito 3, turno 7º, Dr. Raúl Garzón.

Las camisetas se encuentran en poder de la Justicia como prueba de la causa. “Mientras más demoren la entrega de las camisetas y la tenga la justicia, para mí es mejor porque no quiero saber nada con eso.”, sostuvo el coleccionista, quien no tiene pensado en retomar o iniciar una nueva colección.

La Policía continúa trabajando en la investigación para determinar si existen otras personas involucradas en este caso y para garantizar la seguridad de la víctima y su entorno.