La visita del presidente Javier Milei al barrio Nueva Córdoba durante la jornada de este martes tuvo situaciones de agresión, robo y detenciones arbitrarias. Además de los golpes recibidos por el equipo de Canal 10, una fotógrafa fue detenida sin motivo por la Policía Federal.

Según informa La Tinta, las fuerzas de seguridad detuvieron por razones arbitrarias a tres personas, entre quienes se encontraba Maribel, integrante del colectivo Fotógrafxs en Lucha.

Los agentes la acusaron de haber agredido y amenazado al Presidente, mientras que ella declaró que se encontraba al costado de la calle con su cámara trabajando como prensa. En detalle, denunció que fue perseguida y detenida por agentes de la Policía Federal y fue trasladada a un edificio no habilitado para tener detenidos.

"Me empezaron a seguir, a correr. Me dijeron que guardara la cámara y que me callara. Que tenía que guardar el celular porque estaba incomunicada. Me pusieron las esposas y me llevaron. Me pintaron las huellas en un subsuelo, que es una cocina abandonada. La requisa me la hicieron en un vestuario con colchones viejos y cucarachas, frente a un médico varón y dos agentes femeninas", declaró la fotógrafa de 38 años.