El ex integrante del Destacamento de Inteligencia 144, José Luis Piedra, fue arrestado el pasado 7 de agosto tras permanecer prófugo desde 2013. Fue ubicado en la casa de un familiar, donde se ocultaba hace casi 12 años.

Está imputado por más de 90 crímenes de lesa humanidad en Mendoza, entre ellos 32 hechos de homicidio, 39 casos de privación de la libertad, 12 robos, tormentos y hasta la sustracción y ocultamiento de una niña menor de edad.

Luego de su detención, la organización de Derechos Humanos “H.I.J.O.S Capital” denunció a Patricia Bullrich por haber dado de baja al fondo de recompensas por su búsqueda, al igual que la de otros acusados en causas de terrorismo de Estado.

“En abril de 2024, días después de los 48 años del golpe genocida, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, dejó caer el fondo de recompensas destinado a quienes aportaran datos para encontrar a personas prófugas requeridas en causas judiciales por delitos de lesa humanidad”, publicó H.I.J.O.S a través de la red social “X”.

Finalmente, el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza tomó declaración virtual a Piedras y le otorgó el beneficio del arresto domiciliario, debido a su estado de salud. Mientras permanece bajo custodia policial, se espera la realización de un examen médico forense para determinar si podrá ser trasladado a una unidad penitenciaria común.