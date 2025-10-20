Efectivos del Departamento Robos y Hurtos de la Policía de Córdoba detuvieron a un hombre de 45 años con pedido de captura nacional e internacional por un intento de homicidio y lesiones graves ocurridos en Tucumán en 2007, en un hecho donde resultó víctima fatal un empleado de la Dirección Provincial de Vialidad.

El operativo se realizo en el barrio Valle Cercano, luego de una investigación que permitió identificar el domicilio donde el prófugo se ocultaba. Tras la orden judicial los efectivos realizaron un allanamiento que culminó con su aprehensión sin incidentes.

Según fuentes oficiales, el detenido se encontraba prófugo desde 2023, cuando evadió la justicia mientras cumplía condena con salidas transitorias. Además, estaría vinculado a una banda dedicada al robo y comercialización de vehículos de alta gama.

La causa permanece bajo la órbita del Dr. Gonzalo Javier Ortega, juez del Colegio de Jueces con competencia penal y subrogante del Juzgado de Ejecución de Sentencias del Centro Judicial Capital de Tucumán.