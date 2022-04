Día del Animal: compromiso y concientización social y la importancia de una ley acorde

Como sucede con varios días conmemorativos, en el Día del Animal hay mucho más por lo que reflexionar que por celebrar. Abandono, maltrato y falta de castigo ante esas prácticas son, entre otras cosas, los reclamos que alzan la voz este 29 de abril.

Es por eso que Canal 10 se acercó al refugio Milagros Perrunos para hablar con su dueña, Karina Ávila, sobre todos estos temas.

En primer lugar, Karina habló sobre la importancia de la contención que debe tener una familia al adoptar un animal: "Uno siempre piensa que cuando va a dar un animal en adopción lo traten como a un miembro más de la familia porque así se toma la responsabilidad que necesita en el animal".

En ese sentido, señaló que analizan los distintos factores a la hora de dar en adopción a un perro. "Somos muy felices cuando damos con la familia justa, la familia que le da el lugar al perro de miembro de la familia, eso es fundamental", aseguró.

Por otra parte, Karina explicó que en Milagros Perrunos tienen el compromiso de que todos los perros que dan en adopción los dan ya castrados y vacunados, a excepción de los cachorros, que deben esperar hasta los seis meses para castrarlos, por lo que los dan con el compromiso de castración por parte del adoptante.

Por otro lado, la dueña del refugio mostró su preocupación por diversos escenarios que se presentan día a día en las calles en torno a los animales:

"Nosotros hemos notado mucho en los últimos tiempos la maldad humana al animal, eso nos duele y nos marca mucho porque vemos cosas muy feas"

Además, Karina aseguró que con respecto a los animales "el que quiere ayudar puede hacerlo desde su lugar". Agregó que muchos alegan que no tienen tiempo y dinero y ella empezó con una amiga que le prestó el terreno y encararon el refugio con una vecina.

Luego se sumó gente al refugio y fueron juntando donaciones. "Algunos me dicen que no gano nada pero no sabés lo lindo que es hacer algo que te gusta por más de que no cobrés un peso, es tan reconfortante, la felicidad que te da eso no tiene precio", expresó.

Por último, Karina opinó sobre las herramientas que tienen tanto por parte del estado como de las leyes actuales sobre el maltrato animal:

"Me parece que todo es poco, si bien hay dos centros de castración (en Córdoba) nos hacen falta más. Nos hace falta una ley, si bien está la Ley Sarmiento necesitamos que sea más rigurosa, hay tantos casos de maltrato que a veces llegamos tarde porque el animalito ya no está porque se murió o lo robaron. Hay pero falta."

Cómo ayudar a Milagros Perrunos

Para poder ayudarlos económicamente, estos son los datos bancarios:

Para contactarte con Karina podés comunicarte al 351-6848-443. Además, podés buscarlos en sus redes y ver a los perros que tienen en adopción: