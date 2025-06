En un día que la Legislatura provincial reconoció y dejó instituido como jornada de celebración que reconoce el cuarteto como parte del patrimonio cultural de la provincia, la Agencia Córdoba Cultura, a través del Museo del Cuarteto, festeja con un espectáculo para disfrutar en familia.

El Museo del Cuarteto, de Colón y Rivera Indarte, se preparó con un escenario, para celebrar al cuarteto y se puede visitar el Museo que tiene entre otros el homenaje a las mujeres, a Leonor Marzano, la creadora del Tunga Tunga, allá hace tantos años, y después vinieron Norma y su cuarteto y llegó Noelia, por ejemplo, otra de las mujeres del cuarteto, el cuarteto que ha tenido grandes representantes, como obviamente, Rodrigo, la Mona Jiménez, como tantos otros bandas y solistas, y tiene a las mujeres como grandes representantes.

Destacamos que el Museo del Cuarteto está dirigido hoy por una mujer, Lorena Jiménez, quien además es cantante e hija del legendario ca ntor La Mona Jiménez.

A Lorena la sorprendimos temprano en los preparativos y le contó a Canal 10 y el streaming de SRT Media, que estaba “poniendo todo a punto para un gran festejo, y feliz, acá por estar al frente de este hermoso museo, con mucha historia, y, bueno, muchísima felicidad”.

Las mujeres y el Cuarteto

Ella es una mujer del cuarteto, su padre es todo un símbolo, pero también toda una familia dedicada a esta música de nuestra Córdoba sobre lo que Jiménez aclaró que “yo insisto a mi mamá, que así como está mi papá acá, tiene que estar ella, porque las mujeres también han ayudado mucho a la construcción de este gran sentimiento, no sólo a las mujeres con respecto a las que estuvieron detrás de los artistas del escenario, sino hablo de las madres, de las hijas que han ido, las familias que han forjado el público del cuarteto y que también dieron un montón de familias cuarteteras a nuestra provincia.”

El Cuarteto junto a otros géneros musicales

Hoy por hoy los eventos, el bar de La Mona, los festivales, junto al museo, demuestran que el Cuarteto está totalmente instalado, no solamente en la música cuartetera, sino en la de otros géneros, en otros festivales: de rock, de folclore, también esta el Cuarteto.

Sobre el particular, Lorena nos dijo que “es verdad y tengo una gran felicidad, porque yo digo, soy testigo, porque desde muy chiquita he vivido las primeras épocas del cuarteto en donde se vivía la negación a que esto no nos pertenece. Y luego con el tiempo, algo que vino muy bien también en la pandemia, es que creció el cuarteto más allá de los bailes y construyó todo otro sentimiento en torno a que los turistas, cuando llegaban a Córdoba, generalmente iban a los bailes, como salida el choripán y el baile. Y hoy pueden llegarse aquí, al Museo Colón y River Indarte, donde está la historia condensada y sigue contándose como la cultura del movimiento todo el tiempo. Y el Museo Bar, a donde están en vivo el cuarteto, en el Cerro de las Rosas, en los festivales, en donde el cuarteto se paró de otra manera, y la familia Jiménez también por otra lado, contentos, porque todos, en algún punto distinto del cuarteto, contribuimos a que, bueno, sepamos que el cuarteto de verdad circunda, nos rodea, está entre nosotros, lo encontramos, nos pertenece, querramos o no, es Córdoba.”

Al cuarteto hay que celebrarlo bailando

Varios eventos previstos para homenajear al Cuarteto, dentro del museo para ver, para conocer la historia, y afuera del mismo, sobre lo que Lorena nos explicó que “tenemos una larga jornada, porque todo se larga desde las 10 de la mañana, en donde vamos a contar la historia.”

“En un momento se me ocurrió representar a mi papá y tunearme como él, porque tanto dice que soy parecida, digo voy a hacerme el hombrecito monero, pero no, me voy a vestir como mujer de los 50, va a estar Loreta Tunga, que también es otra representante de la mujer de la época”, relató Jiménez y contó que “vamos a tener contrabajo, vamos a tener una representación de los pianos de antes y el cuarteto, cuarteto Tunga, Tunga. Como se originó todo, contando todo, el comienzo con la Leo, luego que vino Berna, luego Carlitos Rolán y terminamos con el Cuarteto de Oro y ahí me pongo la caperucita y vamos con el Lobizón. Luego del mediodía, y ahí va hasta el Tincho, hijo de Rolán, que cuenta la historia, todos decimos que hablando de las dinastías a veces, yo digo que soy de la “monarquía”, tenemos como las raíces desde el Cuarteto característico, y el Tincho, hijo de Rolán, también como yo, defendemos las raíces y hacemos el Cuarteto característico, que no hay que olvidarlo, por eso empezamos contando la historia como fue.”

Además Lorena anticipó que “después del mediodía, no solamente están también los que forjaron la historia como Trulala, Chévere, también los que siguen como siendo protagonistas. Y aparte generando artistas que luego se despegan como solistas...vengan, esto va a ser largo desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, y de ahí, aquí tenemos la inauguración a las 6 y media de la muestra Tunga Tunga, de Sergio Blatos y de Juan Juárez. Así que aquí vamos a estar, y van a dar dos bandas en vivo, en modo baile y también artistas, porque eso es todo de bueno, está buenísimo de que cuando se enteraron de que tenemos este festejo todo el mundo dijeron, yo quiero estar, yo quiero estar, yo quiero estar, y de pronto la grilla se nos explotó. Entonces aquí van a venir también otros artistas, otros cantantes para venir a celebrar el Día del Cuarteto como se debe.”

Festejos e historia

En el Museo del Cuarteto, afuera va a ser todo el evento, pero adentro también va a haber música, ya están preparados los instrumentos y del otro lado, la historia del Cuarteto de Córdoba, como bien nos contaba la directora, Lorena Jiménez, con el Cuarteto Berna, el Cuarteto de Oro, Carlitos Rolán, Chévere, Trulalá, Sebastián, Coquito, Ramaló, cuánta historia y cuánta música junto a una bandeja giradiscos, para poner los discos y escucharlos, y también hay hasta cassettes, en ese lugar. Está en Colón y Rivera Indarte.