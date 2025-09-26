La Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) informó cómo será la apertura de los locales comerciales durante el próximo lunes 29 de septiembre, cuando se celebra el Día del Empleado de Comercio.

La fecha, que por Ley 26.541 se establece el 26 de septiembre de cada año, fue trasladada en esta ocasión por acuerdo de partes signatarias del CCT 130/75.

De acuerdo al relevamiento realizado por la CCC en los principales corredores de la ciudad, se espera que la actividad sea reducida: un 60% de los comercios abrirá con distintas modalidades (jornada completa o media jornada), mientras que el 40% restante mantendrá sus puertas cerradas.

El cierre confirmado afecta a:

Supermercados

Hipermercados

Mayoristas

Shoppings y centros comerciales

En cambio, los comercios de barrio, kioscos, autoservicios y locales atendidos por sus dueños no están obligados a cerrar. Según la normativa, los establecimientos podrán abrir con atención a cargo de sus propietarios o de empleados que acepten trabajar en la fecha. En todos los casos, la jornada deberá cumplirse conforme a la normativa laboral vigente y a la ley específica de este día, que determina que la remuneración debe abonarse igual que en los feriados nacionales.

Cabe aclarar que la jornada no puede otorgarse como franco compensatorio del descanso semanal.