Cada 11 de septiembre se conmemora en nuestro país el Día del Maestro para homenajear a Domingo Faustino Sarmiento por su rol fundante en la educación argentina. Llamado el "padre del aula" y aún cuando sus ideas políticas en la presidencia tengan sus detractores, la obra de Sarmiento en lo que a educación refiere es indiscutida en tanto promotor de la educación pública y gratuita.

Si bien el calendario escolar oficial marca la conmemoración de la fecha en todos los niveles -inicial, primario y secundario- no hay una disposición nacional única que establezca que el asueto alcanza también al nivel secundario. Esto es, en la práctica cada jurisdicción determina si los niveles secundario, universitario y superior son alcanzados por el asueto o no.

Este año todas las jurisdicciones extendieron el asueto también al nivel secundario por lo que este 11 de septiembre no hay clases en el país aunque no es un feriado nacional.

Por otra parte, el Día del Estudiante, celebrado el 21 de septiembre, este año caerá en día domingo. A pesar de esto, las instituciones educativas suelen organizar diversas actividades en los días cercanos a esta fecha para agasajar a los alumnos y celebrar su día.

Cómo siguen los recesos en el calendario escolar

-Octubre

• Viernes 10: Feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable), movido del domingo 12.

-Noviembre

• Viernes 21: día no laborable.

• Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20).

-Diciembre

• Lunes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

• Jueves 25: Navidad (feriado inamovible).