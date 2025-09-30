En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, la Municipalidad de Córdoba organiza una jornada abierta y gratuita destinada a vecinos y vecinas de la ciudad. La celebración tendrá lugar el miércoles 1 de octubre, de 9 a 12 horas, en el Parque Las Heras-Elisa.

El evento propone un espacio de encuentro, movimiento y expresión, con el objetivo de promover la participación, el bienestar y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios. Los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas: 

  • Partidos de newcom
  • Clases de yoga y estiramiento
  • Tambores
  • Entrenamiento funcional
  • Gimnasia adaptada
  • Tejo
  • Sapo
  • Tenis de mesa
  • Ritmos
  • Kermés.

Esta fecha, instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990, busca reconocer el aporte de las personas mayores a la sociedad y fomentar un envejecimiento activo y saludable. 

En Córdoba, la jornada también servirá para visibilizar las actividades que durante todo el año se desarrollan en los Polideportivos Municipales en el marco del Programa Adultos, dependiente de la Subsecretaría de Deportes y Recreación.