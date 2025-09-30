En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, la Municipalidad de Córdoba organiza una jornada abierta y gratuita destinada a vecinos y vecinas de la ciudad. La celebración tendrá lugar el miércoles 1 de octubre, de 9 a 12 horas, en el Parque Las Heras-Elisa.

El evento propone un espacio de encuentro, movimiento y expresión, con el objetivo de promover la participación, el bienestar y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios. Los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas:

Partidos de newcom

Clases de yoga y estiramiento

Tambores

Entrenamiento funcional

Gimnasia adaptada

Tejo

Sapo

Tenis de mesa

Ritmos

Kermés.

Esta fecha, instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990, busca reconocer el aporte de las personas mayores a la sociedad y fomentar un envejecimiento activo y saludable.

En Córdoba, la jornada también servirá para visibilizar las actividades que durante todo el año se desarrollan en los Polideportivos Municipales en el marco del Programa Adultos, dependiente de la Subsecretaría de Deportes y Recreación.