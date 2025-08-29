29 de agosto
Día Nacional por una Argentina Sin Chagas: las actividades que habrá en Córdoba
Este año el foco está puesto en la articulación entre población e instituciones de salud. Las intervenciones tendrán lugar en toda la provincia.
Este viernes 29 de agosto se conmemora el Día Nacional por una Argentina Sin Chagas. Una jornada que tiene por objetivo visibilizar esta temática mediante diferentes estrategias de comunicación, difusión y educación para promover los cuidados y el compromiso sobre esta problemática.
Este año, el lema elegido es “El Chagas es una realidad en todo el país. El compromiso es colectivo” y el eje central será la importancia de contar con una red de vigilancia entomo-epidemiológica integral, institucional y comunitaria.
Actividades en la provincia en las Unidades de Notificación de Vinchucas (UNV)
Viernes 29 de agosto
- UNV Hospital Vicente Agüero (Jesús María):Stands informativos en consultorios externos (de 8 a 10 hs) y consultorio de maternidad (de 10 a 12 hs).
- UNV Hospital Aurelio Crespo (Cruz del Eje): Jornada de capacitación en las UNV de Guanaco Muerto y Media Naranja, así como en la comuna de El Brete. Capacitación y puesto de extracción para diagnóstico en la UNV de Las Playas.
- UNV Hospital J. B. Iturraspe (San Francisco): 9 a 10 hs – Sala de espera de consultorios externos / Charla informativa “Prevenir y controlar”.
- UNV Villa San Isidro / José de la Quintana: Campaña en redes sociales y controles médicos a personas con infección crónica de Chagas con turnos programados.
- UNV Caminiaga: 10 a 12 hs – Centro de Salud San Pantaleón / Campaña informativa para niños/as y población en general.
- UNV Media Naranja: 9 a 12 hs – Centro de Salud / Charla de concientización y educación.
- UNV Villa de Soto: Proyección del corto animado “Juana y Mateo contra el Chagas” en dos escuelas primarias. Difusión en radio y medios de comunicación municipales.
Martes 5 de septiembre
- UNV Municipalidad de Villa Dolores: 9 a 11:30 hs / Campaña gratuita de detección en Plaza Mitre.
Jueves 9 de septiembre
- UNV Ciénaga del Coro: 16 hs / Charla informativa “Por una comunidad sin Chagas” y controles médicos para personas con diagnóstico de Chagas crónico.
Mes de septiembre
- UNV Hospital Aurelio Crespo (Cruz del Eje): capacitaciones en las UNV de San Marcos Sierras, Villa de Soto, Serrezuela, Ciénaga del Coro, La Playa, Guasapampa y San Carlos Minas.