Este viernes 29 de agosto se conmemora el Día Nacional por una Argentina Sin Chagas. Una jornada que tiene por objetivo visibilizar esta temática mediante diferentes estrategias de comunicación, difusión y educación para promover los cuidados y el compromiso sobre esta problemática.

Este año, el lema elegido es “El Chagas es una realidad en todo el país. El compromiso es colectivo” y el eje central será la importancia de contar con una red de vigilancia entomo-epidemiológica integral, institucional y comunitaria.

Actividades en la provincia en las Unidades de Notificación de Vinchucas (UNV)

Viernes 29 de agosto

UNV Hospital Vicente Agüero (Jesús María):Stands informativos en consultorios externos (de 8 a 10 hs) y consultorio de maternidad (de 10 a 12 hs).

UNV Hospital Aurelio Crespo (Cruz del Eje): Jornada de capacitación en las UNV de Guanaco Muerto y Media Naranja, así como en la comuna de El Brete. Capacitación y puesto de extracción para diagnóstico en la UNV de Las Playas.

UNV Hospital J. B. Iturraspe (San Francisco): 9 a 10 hs – Sala de espera de consultorios externos / Charla informativa “Prevenir y controlar”.

UNV Villa San Isidro / José de la Quintana: Campaña en redes sociales y controles médicos a personas con infección crónica de Chagas con turnos programados.

UNV Caminiaga: 10 a 12 hs – Centro de Salud San Pantaleón / Campaña informativa para niños/as y población en general.

UNV Media Naranja: 9 a 12 hs – Centro de Salud / Charla de concientización y educación.

UNV Villa de Soto: Proyección del corto animado “Juana y Mateo contra el Chagas” en dos escuelas primarias. Difusión en radio y medios de comunicación municipales.

Martes 5 de septiembre

UNV Municipalidad de Villa Dolores: 9 a 11:30 hs / Campaña gratuita de detección en Plaza Mitre.

Jueves 9 de septiembre

UNV Ciénaga del Coro: 16 hs / Charla informativa “Por una comunidad sin Chagas” y controles médicos para personas con diagnóstico de Chagas crónico.

Mes de septiembre