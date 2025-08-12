En la provincia de Córdoba, los números para este fin de semana son de celebración. Pero exceden a la convención y a la crisis actual: tienen como eje el partido Pumas - All Blacks de este sábado.

La Provincia habla de una “invasión turística y un impacto económico de 60 mil millones de pesos”.

El titular de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, sentenció que se trata de “un evento de alto impacto económico”, que prevé más de 30 mil visitantes y “una cobertura hotelera del 100% en la ciudad de Córdoba y alrededores”.

El “finde largo”

En contexto de delicadeza económica, para un trabajador formal en Argentina (algo así como la mitad del total) en la actualidad mirar el almanaque podría generar una gran decepción.

La referencia son las jornadas feriadas y, fundamentalmente, el esquema impuesto por la gestión de Javier Milei con los días “no laborables”.

Similar a un asueto, en estos casos no hay actividad administrativa, educativa y bancaria, entre otras.

Vía decreto, la Nación informó que los días tres días “puente” impuestos por ley, tienen esta condición y no la de feriado.

A nivel laboral las empresas tienen la potestad de resolver si trabajan o no. ¿Las opciones? Darles el día libre a sus empleados o desempeñar actividades, con carácter normal. Para los rubros asociados al turismo, dónde generalmente están de puertas abiertas en estas jornadas, la cuestión no es menor.

En los días no laborables no se cumplen prestaciones “extraordinarias” o “adicionales”, por lo tanto no se cobran como feriados u horas extras, sino que son parte de la jornada tradicional de cada convenio colectivo de trabajo.

El segundo de estos días se cumple este viernes 15. Camino a fin de año, aún resta otro en noviembre.

Sin embargo, los dos feriados siguientes (este domingo 17 y el 12 de octubre) caen en jornada de domingo, con lo cual no tiene incidencia en los calendarios laborales.

Rumbo a 2026, sólo quedan tres jornadas marcadas bien en rojo.

Los feriados que quedan

Viernes 15 de agosto: DÍA NO LABORABLE.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: DÍA NO LABORABLE.

Lunes 24 de noviembre (se traslada del 20): Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.