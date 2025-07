Viernes

De 07:30 a 12:30

Motivo: Mejoras En Cámara De Distribución Primaria Y Secundaria

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Centro, entre calles 25 de mayo y Rosario de Santa Fe, en forma parcial.

De 08:30 a 11:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: UNQUILLO

Zona afectada: Barrio San Miguel.

De 09:00 a 12:00

Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión.

Localidad: LA CUMBRE

Zona afectada: barrios Palermo y Santa Elena en forma parcial.

De 11:30 a 12:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Las Magnolias, en forma parcial.

De 13:00 a 16:00

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: UNQUILLO

Zona afectada: Barrio Cabana, en forma parcial.

De 14:00 a 15:00

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Las Magnolias, en forma parcial.

De 14:30 a 15:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: localidad de Villa de María, cooperativa eléctrica de San Francisco del Chañar y cooperativa eléctrica Sobre Monte.

Sábado

De 08:00 a 11:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: VILLA DEL TOTORAL

Zona afectada: Barrios Amadeo Sabattini, La Pedrera, Cavisacate y Zona rural Camino a Sarmiento.

De 08:00 a 09:30

Motivo: Mantenimiento Correctivo

Localidad: VILLA ALLENDE

Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrios El Ceibo, San Alfonso, San Clemente, Solares de San Alfonso, Prados de la Villa y Jardín de Epicuro. Localidad de Saldán: barrios Coop. 2 de mayo, Portón de Piedra, Ernesto Guevara, San Francisco y Luis de Tejeda.

De 08:00 a 11:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios Solares del Sur, Villa Rivadavia, Viejo Algarrobo y sector comprendido por Av. O´Higgins, entre Agustín Piaggio y Callejón de Arias, en forma total.

De 09:00 a 12:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: Alaminos Cereales y La Serenísima.

De 13:00 a 17:00

Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora

Localidad: MARCOS JUAREZ

Zona afectada: barrios Suroeste en forma parcial, Centro en forma total, Noroeste en forma parcial, Lavalle en forma parcial, Villa Argentina en forma parcial, Portal Oeste en forma total y Portal Este en forma total.

De 13:30 a 17:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios Ampliación Poeta Lugones, Poeta Lugones y Las Magnolias, en forma parcial.

De 14:00 a 17:00

Motivo: Restricción Solicitada Por Terceros

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios Alta Córdoba y Ayacucho, en forma parcial.

De 16:00 a 19:00

Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Sector comprendido por calles Santa Rosa, Avellaneda, Urquiza y Colón.

Domingo

De 08:00 a 08:05

Motivo: Restricción Solicitada Por Terceros

Localidad: VILLA NUEVA

Zona afectada: barrio Villa Oeste.

De 08:00 a 08:10

Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.

Localidad: ONCATIVO

Zona afectada: localidad de Oncativo.

De 08:00 a 08:10

Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.

Localidad: LAGUNA LARGA

Zona afectada: localidad de Laguna Larga.

De 08:00 a 11:00

Motivo: Restricción Solicitada Por Terceros

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio Poetas Argentinos.

De 08:00 a 13:30

Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Quebrachal, sector comprendido por calle Las Chacras, en forma total.

De 08:00 a 13:00

Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Jardín, en forma parcial.

De 08:00 a 08:05

Motivo: Restricción Solicitada Por Terceros

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio Mariano Moreno, Vista Verde y Poetas Argentinos.

De 08:00 a 10:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: zona rural, sector Bomba de EMOS.

De 08:30 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios Paso Los Andes y Caseros, en forma parcial.

De 08:30 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: barrio Quintitas Golf, entre las calles Circunvalación Oeste, Ruta A005, San Martin, Ruta 30, De Las Postas, Guzmán, Ruta A005 y Comisario Consigli.

De 10:30 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: sector Bomba de Y.P.F.

De 10:50 a 11:00

Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.

Localidad: ONCATIVO

Zona afectada: Localidad de Oncativo.

De 10:50 a 11:00

Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.

Localidad: LAGUNA LARGA

Zona afectada: Localidad de Laguna Larga.

De 10:55 a 11:00

Motivo: Restricción Solicitada Por Terceros

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio Mariano Moreno, Vista Verde y Poetas Argentinos.

De 10:55 a 11:00

Motivo: Restricción Solicitada Por Terceros

Localidad: VILLA NUEVA

Zona afectada: barrio Villa Oeste.