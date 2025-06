Lunes

De 14:00 a 17:00

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: RIO CEBALLOS

Zona afectada: barrio Loza en forma parcial.

Martes

De 08:00 a 11:00

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: RIO CEBALLOS

Zona afectada: barrios La Estancita, Potrero El Alto y Parador el Cuadrado.

De 08:00 a 10:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrio Yapeyú en forma parcial.

De 13:00 a 15:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: VILLA YACANTO

Zona afectada: localidad de Yacanto en forma total.

De 13:30 a 16:30

Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.

Localidad: LA FALDA

Zona afectada: barrios El Nogal, La Lomita, Alto del Gigante y Villa Soria.

Miércoles

De 08:00 a 11:00

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: RIO CEBALLOS

Zona afectada: barrio Ñu Pora en forma parcial.

Jueves

De 13:30 a 14:00

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidad de Mendiolaza: barrios Residencial Centro, Lomas de Mendiolaza y Cuatro Hojas. Localidad de Unquillo: barrios Cigarrales B y C, Centro, Lomas del Cigarral, La Loma, Residencial, Parque Serrano, Alto Alegre, Herrera y Corral de Barrancas.

De 13:30 a 16:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidad de Mendiolaza: barrios Los Cigarrales y Cuatro Hojas. Localidad de Unquillo: barrios Los Cigarrales B y C, Centro, Lomas del Cigarral, La Loma, Residencial, Parque Serrano, Alto Alegre, Herrera y Corral de Barrancas.

De 16:30 a 17:00

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidad de Mendiolaza: barrios Residencial Centro, Lomas de Mendiolaza y Cuatro Hojas. Localidad de Unquillo: barrios Cigarrales B y C, Centro, Lomas del Cigarral, La Loma, Residencial, Parque Serrano, Alto Alegre, Herrera y Corral de Barrancas.

Viernes

De 08:00 a 12:00

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: UNQUILLO

Zona afectada: barrios Las Marías, Las Ensenadas y Villa Cabana (parcial)

De 08:30 a 11:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: VILLA ALLENDE

Zona afectada: Barrio La Herradura en forma total.