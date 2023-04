La economista cordobesa Diana Mondino se refirió a la versión que la ubica como posible candidata a vicepresidente de Javier Milei, al asegurar que “sería un honor trabajar en ese equipo", aunque se negó a confirmar si hubo un ofrecimiento. “Si lo supiera no lo diría, pero no lo sé” resaltó.

Al ser consultada sobre si aceptaría la propuesta en caso de llegar, dijo que “todo depende de la circunstancia”. La empresaria señaló que no sabe “cual es el mejor rol” a ocupar eventualmente en ese espacio político.

“Creo que todos hacemos falta en distintas formas”, remarcó y agregó que el problema es tener “claro hacia adonde ir”. Mondino evitó referirse a la posibilidad de una alianza entre Milei y el sector de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. “En las discusiones políticas no me meto y no opino”, aseguró.

Sin embargo, señaló que “cuanta más gente y líderes estén de acuerdo, mejor para los argentinos”, expresó. “Patricia Bullrich presentó cinco propuestas claves (en materia económica) que son muy compatibles con las propuestas de Milei”, manifestó.

Sobre la dolarización propuesta por el líder de la Libertad Avanza, aseveró que “ya está ocurriendo en la Argentina, la diferencia es si el peso sigue siendo la moneda de curso forzoso". Más adelante, remarcó que “las transacciones se están haciendo en dólares y si no me podés pagar en dólares, me tenés que pagar con los pesos suficientes para poder comprar dólares en el exterior a través del mercado de capitales”.

En materia de lucha contra la inflación, dijo que “desde el primer minuto permitiría libre transacciones en dólares entre particulares”, con lo que el precio bajaría. Además, añadió que “liberaría todas las exportaciones, que están restringidas”.

Finalmente dijo que “con mayor consenso, habría que hacer una reforma previsional” en dirección de lo que eran las AFJP. “Lo que hay que hacer es que una persona pueda ahorrar por si misma para la jubilación”, aseguró y se mostró partidaria de que “sea voluntario”.

Más adelante se refirió al ajuste de gastos en el sector público aseguró tiene que haber “eficiencia en las empresas del sector público que son muy deficitarias” y añadió que “es un caballito de batalla decir que hay que sacar gente del Estado; lo que hay que hacer es que trabajen”.

Para reducir la pobreza propuso “una reforma laboral para permitir que la gente se inserte en el mercado del trabajo”.