El bailarín y coreógrafo Yvon Soglo, conocido como “Crazy Smooth”, llega a Córdoba desde Canadá para facilitar talleres de street dance. Ya se realizaron dos capacitaciones en el Centro Vecinal Patricios Oeste y en el Centro Vecinal Cupani.

El ciclo finalizará con un workshop gratuito que se desarrollará el jueves 13 de octubre a las 19 horas en el SUM del Centro de Participación Comunal Ruta 20, ubicado en Avenida Fuerza Aérea Argentina 4.300. Las inscripciones se realizan en el área de Cultura del CPC desde las 9 hasta las 13 horas. Hay cupos limitados.

Quienes deseen participar, podrán inscribirse a través de este link.

Se enseñarán los fundamentos técnicos de estilos de street dance, tales como Breaking, House Dance, Hip Hop (New Jack Swing party dances) y Latin Hustle (street social dance). El workshop está destinado a bailarinas, bailarines, coreógrafos y a la comunidad en general de todos las edades y experiencias.

Crazy Smooth es uno de los mejores bailarines de street dance de Canadá, intérprete, coreógrafo, instructor y líder comunitario. Es el fundador y director artístico de Bboyizm, una galardonada compañía de street dance que desempeña un papel decisivo en la preservación y la proliferación de esta disciplina tanto en Canadá como a nivel internacional.

La actividad es organizada por el programa Autogestión del Desarrollo Barrial de la Secretaría de Participación Ciudadana en co-gestión con Girart Puerta al Mundo. Además, cuenta con el apoyo de Canadá Council for the Arts y la Embajada de Canadá, y con el acompañamiento de Canadian Association for the Performing Arts/l’Association Canadienne des Organismes Artistiques (CAPACOA).