Este lunes 5 de agosto comenzó el juicio contra del ex Director General de la Dirección General de Protección Civil de la Provincia, Diego Concha, detenido desde febrero del 2022.

Las audiencias se celebrarán en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 3° Nominación de la ciudad de Córdoba, integrada por los vocales Ángeles Palacio, Gustavo Ispani y Leandro Quijada. El tribunal estará integrado además por jurados populares.

Al imputado se le atribuyen los delitos de homicidio con motivo del abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en ocasión de sus funciones, desarrollado en un contexto de violencia de género, y coacción. Todo esto en perjuicio de la damnificada Luana Priscila Ludueña Caminos.

También es juzgado por otros ilícitos, presuntamente cometidos por el ex funcionario contra su pareja, que fueron calificados como lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género; amenazas calificadas por el uso de arma de fuego; y agresión con arma.

Juicio por Luana

Según la requisitoria fiscal de elevación a juicio, el imputado Concha tomó contacto con Luana Ludueña por su cargo en la Dirección General de Protección Civil. La víctima accedió a reunirse con él porque quería ingresar al Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), que estaba bajo su órbita funcional.

Mediante engaños, el imputado la llevó en su vehículo a un hotel ubicado camino a Villa Carlos Paz. Allí, la habría atacado sexualmente, introduciendo su mano por debajo de la ropa para accederla carnalmente con los dedos.

Sin embargo, Concha, en una audiencia que duró 3 horas, habló de un encuentro consentido en un hotel alojamiento: “Yo me encuentro con una persona con la que decidimos de común acuerdo juntarnos, ir a un lugar, después esa persona no se sintió cómoda yo fui caballero en decirle ‘te llevo, no hay ningún problema, acá no pasó nada, vos no viniste por la fuerza, yo tampoco. Nos vamos’”, expresó.

Carlos Nayi, abogado representante de la familia de Luana, en declaraciones a Canal 10, señaló que en las declaraciones de Concha quedaron “en evidencia un sinnúmero de contradicciones que no lo deja bien parado”.

El letrado dijo que los mensajes que Luana le envía a Concha al día siguiente indican que hubo abuso: “Que se siente defraudada, que ella está acostumbrada a conseguir sus trabajos con sacrificio y responsabilidad y no de esa manera. Lamento que lo haya hecho conmigo y con otras mujeres. A lo que Concha responde ‘Ok’”, relató Nayi.

Por su parte, Carlos Hairabedián, abogado defensor de Concha, habló sobre una frase de un WhatsApp que Luana le envía a Concha. “Resume la esencia de lo que no ha pasado. La frase dice: ‘Yo no supe entender ni interpretar lo que usted quería’”, entonces si no supo entender ni interpretar es porque ahí no ocurrió absolutamente nada", dijo Hairabedián en rueda de prensa.

La muerte de Luana

La agresión generó en la víctima un sufrimiento psíquico permanente, que derivó en dos intentos de suicidio ocurridos pocos días después de la agresión sexual. El grave daño psíquico que presentaba la damnificada motivó su inmediata internación en una clínica de salud mental.

Pocos meses después del presunto abuso sexual con acceso carnal, Luana Ludueña se ahorcó en un predio ubicado en la ciudad de Río Segundo. Esta autoagresión no provocó su muerte inmediata, sino que la víctima perdió su vida el día siguiente, 21 de enero de 2022, en el Hospital San Vicente de Paúl, de la ciudad de Villa del Rosario, donde había sido derivada para su atención.

Partes del juicio

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal de Cámara, Fernando López Villagra. Estarán a cargo de la defensa del imputado los abogados Carlos Hairabedián y Sebastián Becerra.

Hairabedián negó que la muerte de Luana como homicidio. “Esto es negado por todas las academias de derechos del mundo. Como la persona que se quita la vida por un cuadro de depresión, esa muerte puede ser atribuía al que le produjo la depresión tres meses antes”, expresó ante los medios.

En tanto, participan como querellantes particulares los padres de la víctima, Cristina Caminos Varela y Sergio Iván Ludueña (también iniciaron una acción civil), quienes serán patrocinados por el abogado Carlos Nayi; y su pareja Ana Carolina Moyano, quien estará representada por la abogada Laura María Teresa Pedernera.

“Mi clienta padeció diferentes tipos de modalidades de violencia por parte de Diego Concha”, remarcó Pedernera.

Y agregó: “La Justicia pudo actuar. La fiscalía de instrucción pudo trabajar como corresponde”.

En representación del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, tercero civilmente demandado, participan los letrados Diego Sánchez Bustos, Mariano Armando Andruet (procurador del Tesoro de la Provincia) y Fernando Maldonado (Director General de Asuntos Judiciales).