Rubén "Kesito" Pavón, líder la La Banda de Carlitos de 49 años de edad, fue dado de alta tras ser operado de la vesícula la semana pasada en el Sanatorio Francés de la ciudad de Córdoba.

“Me acaban de dar el alta y estoy entrando a mi casa", expresó en dialogo con Radio Suquía.

"Venía mal desde hacía una semana y me tenía que hacer todos los estudios. Me habían dado turno para el 13, pero antes de ayer ya ingresé mal y me tuvieron que operar de urgencia. Se me había agrandado la vesícula a 8 centímetros. Lo que comía me caía mal, ni agua podía tomar“.

Respecto a su vuelta a los shows, destacó: "La semana que viene me saco los puntos y ahí veremos. El médico me dijo que si lunes o martes estoy bien, puedo volver. El problema es que para cantar hay que hacer fuerza con la panza".