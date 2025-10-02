Diez localidades, con cortes de luz durante este jueves en Córdoba
Son dispuestos por la EPEC, en virtud de la realización de diversas tareas. Dónde y cuándo se producen las interrupciones.
De 07:30 a 08:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: MALAGUEÑO
Zona afectada: Barrios San Nicolás, Mariano Moreno, La Arbolada, Tierra Alta, Cerro Mogote, Paso de Piedra, Punta del Agua, Estación del Carmen, Valle del Golf y Las Cañitas.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Parque San Vicente, Altamira, Ampliación Altamira, Acosta, Colonia Lola y Renacimiento, en forma parcial.
De 08:00 a 08:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrios Chacras de la Villa y San Isidro. Localidad de Mendiolaza: barrios Fincas del Sol, La Pampeana y Villa Alegra.
De 08:30 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: COSQUIN
Zona afectada: barrio: Cumbre Azul.
De 09:00 a 11:00
Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Sub Estación Transformadora.
Localidad: ALTA GRACIA
Zona afectada: Barrio Portal del Tala.
De 10:00 a 10:15
Motivo: Energización De Nueva Subestación Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Carlos Paz: barrios Villa del Lago (1ª y 2ª sección) y Playa Perelli. Localidades de Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago.
De 10:15 a 12:45
Motivo: Energización De Nueva Subestación Subterránea.
Localidad: ESTANCIA VIEJA
Zona afectada: Localidad de Estancia Vieja, en forma parcial.
De 11:00 a 11:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrios Chacras de la Villa y San Isidro. Localidad de Mendiolaza: barrios Fincas del Sol, La Pampeana y Villa Alegra.
De 12:45 a 13:00
Motivo: Energización De Nueva Subestación Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Carlos Paz: barrios Villa del Lago (1ª y 2ª sección) y Playa Perelli. Localidades de Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago.
De 13:30 a 17:30
Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Malvinas Argentinas I y II, La Floresta y zona rural aledaña, en forma parcial.
De 16:30 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: MALAGUEÑO
Zona afectada: Barrios San Nicolás, Mariano Moreno, La Arbolada, Tierra Alta, Cerro Mogote, Paso de Piedra, Punta del Agua, Estación del Carmen, Valle del Golf y Las Cañitas.