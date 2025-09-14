Luego de que la Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) publicara en sus redes sociales un comunicado alertando sobre una “posible contaminación ambiental en una cuenca hídrica clave para Córdoba”, los diputados nacionales Pablo Carro y Gabriela Estévez (UxP) presentaron un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para solicitar al Poder Ejecutivo que informe de manera urgente sobre la situación actual de la mina de uranio Los Gigantes, a raíz de la rotura de una geomembrana de contención en el Dique 3, que genera una grave amenaza de contaminación en los cursos de agua que alimentan el Dique San Roque.

“La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) confirmó que el daño fue causado por vientos de más de 100 km/h, lo que evidencia la vulnerabilidad de las actuales medidas de seguridad. Pese a las afirmaciones de la CNEA sobre las reparaciones, los vecinos de la zona denuncian que las filtraciones continúan, poniendo en duda la efectividad de las acciones oficiales y la veracidad de la información pública”, advierten los diputados.

El texto del proyecto puntualiza que “el riesgo se ve agravado por la ubicación estratégica del complejo”, ya que “la mina se encuentra en la zona de nacientes de varios cursos de agua, entre ellos el río San Antonio, que a su vez desemboca en el Dique San Roque”; y que “este embalse es la principal fuente de agua potable para una vasta región, incluyendo la ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz y numerosas localidades circundantes”.

En su publicación, ADARSA denuncia que “se destinaron fondos millonarios para remediar la mina de uranio cerrada hace más de dos décadas, pero no hubo acciones para garantizar la seguridad”.