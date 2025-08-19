El gobernador Martín Llaryora, junto a la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, encabezó el acto de entrega de los fortalecimientos económicos 2025 a instituciones que trabajan con personas con discapacidad.

Además, y a raíz de la crisis que atraviesan esas instituciones, Llaryora anunció un complemento alimentario para instituciones y ONG que reciben en doble jornada a personas con discapacidad, lo que les permitirá garantizar el servicio de almuerzo y desayuno/merienda.

«A los tres mil millones que vamos a destinar este año vamos a sumarle un fondo extra para que esas instituciones que dan doble jornada puedan darle de comer a los chicos», afirmó Llaryora.

Luego, el mandatario provincial sostuvo: «Cuando a uno le toca hacer que las cuentas cierren, tiene que tener criterio, racionalidad y valor, pero con corazón y sensatez».

«En el presupuesto nacional es casi insignificante la discusión para decir que la Argentina puede caer en déficit por las prestaciones o por la inversión que hace en política para la discapacidad. Es más un tema claramente ideológico que económico», cerró el gobernador.