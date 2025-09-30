Un hombre de 73 años fue detenido en las últimas horas en Monte Buey, departamento Marcos Juárez, al sudeste de Córdoba, luego de protagonizar un violento episodio relacionado con una discusión por el volumen de la música.

Según informaron fuentes policiales, el incidente comenzó tras una pelea entre vecinos. El imputado ingresó al domicilio de la damnificada, una joven de 22 años, ubicado en calle 25 de Mayo al 200, donde provocó daños en la puerta de ingreso y, en un momento de escalada, la amenazó con una escopeta.

Personal policial intervino rápidamente, procediendo a la aprehensión del hombre y al secuestro del arma de fuego. El hecho quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes.