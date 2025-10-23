La causa por doble femicidio en Córdoba contra Pablo Laurta sumó este jueves el pedido de la hermana de Luna Giardina, asesinada junto a su madre Mariel Zamudio, de presentarse como querellante en la investigación que está a cargo del fiscal de Instrucción de Género y Violencia Familiar N°2, Gerardo Reyes.

Este jueves al mediodía el uruguayo de 39 años fue trasladado desde la cárcel de Cruz del Eje hasta Tribunales II, en la ciudad de Córdoba, para ser indagado por los crímenes perpetrados en barrio Villa Serrana.

"Me he presentado como querellante, representando a Laura Giardina, hermana de Luna, acribillada brutalmente por Pablo Laurta", afirmó la abogada Mariana Romano ante los micrófonos de la prensa en sede judicial.

Laurta está acusado "homicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género (femicidio), por alevosía y criminis causa, y violación de domicilio".

Frente al fiscal Reyes, el fundados de la organización antifeminista Varones Unidos se negó a responder preguntas y sólo se refirió al pedido de restitución internacional de su hijo a quien secuestró tras el doble femicidio.

La defensa de la familia Giardina espera ser aceptada como querellante en la causa para plantear una serie de incumplimientos en las medidas de protección de parte del poder judicial.

"Además de reseñarle esta masacre anunciada, le solicito al fiscal la determinación de otras responsabilidades, que si bien no son propiamente de su competencia, tiene que derivarlas para que se investiguen", expresó la abogada.

En particular, Catillo señaló que Luna había realizado una serie de denuncias contra Laurta para solicitar protección del sistema judicial. "Evidentemente falló porque este desenlace fatal no se hubiera ocasionado si se hubieran dado las medidas para impedirlo", dijo la letrada.