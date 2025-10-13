Doble femicidio en Córdoba: aún no encuentran el arma utilizada por el Pablo Laurta

Durante todo este fin de semana, las autoridades provinciales a través de los ministerios de seguridad y las policías de Córdoba y Entre Ríos trabajaron mancomunadamente para lograr rescatar a un menor secuestrado y capturar al femicida de dos mujeres asesinadas en Villa Serrana, al noroeste de la ciudad de Córdoba .

En conferencia de prensa, el Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros destacó que “pudimos determinar con una investigación que Pablo Laurta estaba volviendo a su país de origen, que es Uruguay, esta persona de Uruguay que había llegado acá a Córdoba el día 7, el día 8 lo tenemos registrado acá, el 9 también había cometido otro hecho que también está en investigación y quiero destacar que hoy a las 2 de la tarde, fue capturado...”

“A partir de la madrugada empezamos a cruzar sus comunicaciones y logramos determinar que estaba en la ciudad de Gualeguaychú, que se había ido en un taxi desde Córdoba hasta allá, e inmediatamente me puse en contacto con mi par de Entre Ríos, Néstor Roncaglia”, relató Quinteros y agregó que “lo que lo teníamos determinado, localizado, hasta que logramos identificar y geolocalizar que estaba en un hotel en el centro de Gualeguaychú, el ministro en persona, el ministro Roncaglia en persona llegó al lugar, lograron la aprehensión de esta persona y rescatar, por supuesto, sano y salvo a la criatura...”

¿ Qué pasó con el chofer de Uber ?

Al Ministro le consultaron acerca de la relación que tiene este chofer de una aplicación que está desaparecido, no se sabe nada de él, con lo que se encontró, el vehículo quemado, y Quinteros explicó que “ese vehículo fue encontrado, un Toyota Corolla, en el que habría venido el femicida desde Concordia, con una aplicación Uber que habría contratado en para venir a Córdoba, que por los datos que aporta la familia, el chofer de apellido Palacios de Concordia, el último dato que aporta su teléfono, la ubicación de su teléfono da en Federación, provincia de Entre Ríos, el vehículo apareció quemado aquí en la zona de Villa Retiro, y hay testigos que ya lo identifican a esta persona, Pablo Rodríguez Laurta, en el lugar, con lo cual estimamos que ha sido él quien quemó el vehículo”, y agregó que “el día 7 fue la denuncia del paradero de esta persona, no hemos logrado dar todavía con el cuerpo o encontrar a la persona en el estado que estuviera, pese a que se han hecho rastrillajes en la zona, lo estuve hablando con el ministro Roncaglia, ellos están centralizando la búsqueda en un punto específico en la provincia de Entre Ríos, porque probablemente antes de llegar, haya llegado a Córdoba y haya ingresado a la provincia...”

“Lamentablemente ya han pasado muchos días y se están manejando muchas hipótesis”, dijo Quinteros y agregó “está en manos de la investigación, en Córdoba esa investigación la lleva la doctora Patricia Ramírez...”

La relación de este caso con el incendio en Villa Serrana

Al Ministro de Seguridad se le preguntó si hay algún tipo de relación o se está manejando esta hipótesis, respecto de la posibilidad que este femicida tambien podría haber causado el incendio del la iglesia en Villa Serrana donde murieron dos personas, y Juan Pablo Quinteros reseño que “en esto queremos ser claros para no generar confusión y dejarlo en manos del fiscal que haga la investigación y que pueda trabajar con tranquilidad. A muy pocas cuadras de ahí, una casualidad, en Villa Serrana, ayer hubo un incendio en una iglesia evangélica en lo que era la escuadra donde dormían familias de origen uruguayo que habían venido a pasar cuatro o cinco días aquí a Córdoba de una iglesia perteneciente a esta iglesia evangélica, ahí murieron en el incendio lamentablemente dos criaturas, una de un año y medio y otra de cinco años. La relación por ahora es que el asesino, también quiero aclarar esta persona, los antecedentes que nos llegan de Uruguay, una persona, un activista de un movimiento que se llama Varones Unidos que tiene por objeto ir contra aquellas personas que plantean falsas denuncias según lo que dicen, es un movimiento claramente antifeminista, lo cual ya da un perfil psicológico de la persona, pero quiero decirles que por los horarios que nosotros manejamos, habría salido de la provincia, o hubiera intentado estar saliendo de la provincia antes de la hora del incendio, pero porsupuesto es todo materia de investigación y será el fiscal, el doctor Reyes, el que hará las conexiones necesarias si las hubiere, por ahora nosotros no lo tenemos como un elemento concordante entre las dos situaciones.

El arma homicida aún no fue encontrada

Al ser consultados por el hallazgo del arma homicida, desde el Minsterio de Seguridad se informó que en el momento de la captura de Laurta, “por el momento el arma utilizada no ha sido secuestrada, es materia de investigación también y está trabajando la gente de Entre Ríos en este momento para realizar distintos operativos y allanamientos en el lugar donde ha sido capturada esta persona.”

“Quiero aclarar algo”, dijo Quinteros y agregó: “la persona fue detenida fuera de la habitación con su hijo, con lo cual la habitación estaba cerrada, el doctor Reyes ya mandó el exhorto correspondiente a su par entrerriano para que puedan ingresar a la habitación y ver si están las pertenencias y entre ellas, el arma.”