El doble femicidio de Luna Giardina (24) y su madre, Mariel Zamudio (50), enlutó el fin de semana en Córdoba. El principal sospechoso y acusado es Pablo Laurta, ex pareja de Luna y con quien tenían un hijo en común.

Laurta fue detenido en las últimas horas en Entre Ríos mientras intentaba huir hacia Uruguay junto a su hijo (un niño de 5 años). La policía entrerriana lo detuvo y recuperó al niño que era buscando intensamente luego del doble crimen en Córdoba.

El programa Fuerte y Claro, por SRT Media, entrevistó a una de las vecinas de Luna y Mariel, que contó el calvario que tuvieron que atravesar la joven y su madre durante los últimos años. "Creo que el sistema falló, el Polo de la Mujer falló. Porque se presentó la policía y no hicieron

nada", argumentó la vecina.

La vecina, quien pidió resguardar su identidad, contó que ella fue quien encontró los cuerpos de Luna y Mariel. “Este hijo de puta las mató, sin piedad y las tapó”, relató entre lágrimas y pidió que a Pablo Laurta “le den perpetua o que lo maten”.

"La Justicia falló porque ellas no estaban resguardadas", afirmó la vecina.

La vecina narró luego lo que Luna le habría contado de su vida con Laurta en Uruguay. "El (por Laurta) la tenía encerrada a los dos, les daba de comer lo que quería y el tiempo empezó a violarla", explicó la vecina.

La vecina contó que tuvo contacto con Laurta, sobre todo a través de mensajes en Whatsapp. “Él siempre me hablaba mal de Mariel y me hablaba mal de Luna, pero nunca me preguntó por el nene", sostuvo la vecina.