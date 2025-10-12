Un doble femicidio sacude a Córdoba por estas horas, luego de que la Policía constatara los fallecimientos de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, quienes habrían sido asesinadas por la expareja de la mujer menor, un hombre de nacionalidad uruguaya identificado como Pablo Laurta, quien, además de haber cometido el doble crimen, se habría llevado al pequeño hijo que ambos tenían, de apenas cinco años, con intención de cruzarlo al país vecino.

La Justicia de Córdoba, a través de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2.º turno, está a cargo de la investigación y ya activó el alerta Sofía y los respectivos pedidos de captura internacional a Interpol.

El aberrante episodio ocurrió en la mañana del sábado, en la localidad de Villa Rivera Indarte, al norte de la ciudad de Córdoba.

Por lo que se sabe hasta el momento, Laurta se habría metido en la casa de las víctimas, ubicada en la calle San Pedro de Toyos, y, luego de cometer los dos femicidios, se habría fugado con el niño, Pedro Rodríguez.

Luna Giardina, la madre del menor, estudiaba agronomía en Córdoba y, a raíz de los antecedentes de violencia de género que sufría, contaba con un botón antipánico, el cual no habría llegado a activar ante la presencia del femicida.

Además de los antecedentes de violencia, en redes sociales Pablo Laurta es creador de una cuenta llamada “Varones Unidos”, una organización uruguaya que se describe como defensora “de los derechos de los hombres” y que “busca la equidad en las relaciones de género”.

Paradero

El Ministerio Público Fiscal de la provincia pidió colaboración para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años, quien fue sustraído del domicilio de su madre con fecha 11 de octubre de 2025.

Desde el Poder Judicial informan que la desaparición del menor está vinculada a una investigación por homicidio doblemente calificado ocurrido en la misma fecha y lugar, en el que las víctimas fueron la madre y la abuela del menor.