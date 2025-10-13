Doble femicidio en Córdoba: Ni una Menos marchó para reclamar Justicia

La Asamblea Ni Una Menos de Córdoba marchó este lunes a una marcha para exigir Justicia por el doble femicidio de Luna Giardina (24) y su madre, Mariel Zamudio (50).

Con banderas y pancartas, el colectivo feminista encabezó la concentración, pasadas las 18, en el Patio Olmos.

“EXIGIMOS JUSTICIA, EXIGIMOS QUE NO VUELVA A PASAR”, expresaba el texto que acompañaba la publicación en las redes sociales.

El principal sospechoso y acusado es Pablo Laurta, ex pareja de Luna y con quien tenían un hijo en común, que fue detenido este domingo en Entre Ríos.

“Luna denunció, pidió ayuda, sufrió acusaciones de “falsas denuncias” y todo el odio misógino no sólo del femicida sino también del antifeminismo organizado. Salgamos a las calles y organicemos la lucha”, publicaron desde la Asamblea.

“Basta de femicidios, basta de discursos de odio, el Estado, Justicia y los Gobiernos son responsables”, concluía la convocatoria.