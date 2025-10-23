Este miércoles, en los Tribunales II de Córdoba, declaró Pablo Rodríguez Laurta, imputado por el doble femicidio ocurrido en perjuicio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, en el barrio Villa Serrana.

La audiencia fue encabezada por el fiscal de Instrucción de Género y Violencia Familiar N°2, Gerardo Reyes, y el acusado estuvo asistido por su defensora oficial, Alfonsina Muñiez, del Ministerio Público de la Defensa.

Durante el acto procesal, Laurta decidió declarar, pero no respondió preguntas del fiscal.

Se limitó a hacer referencia a denuncias previas que él mismo había presentado y al pedido de restitución internacional de su hijo. Además, se exhibió parte de la prueba reunida en la investigación.

Laurta tiene cargos por homicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género (femicidio), alevosía y criminis causa, en el caso de Giardina; y homicidio agravado por género, alevosía y criminis causa, además de violación de domicilio, en el caso de Zamudio.

La audiencia se extendió aproximadamente una hora. La defensa había solicitado que la indagatoria fuera presencial, pedido que finalmente fue concedido.

El hombre uruguayo y fundador de la organización antifeminista Varones Unidos se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad desde el lunes pasado, con monitoreo las veinticuatro horas.