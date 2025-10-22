Pablo Laurta abandonó su celda individual en la Cárcel de Cruz del Eje este jueves para ser trasladado a declarar por los femicidios de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio en barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba.

El hombre uruguayo y fundador de la organización antifeminista Varones Unidos se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad desde el lunes pasado, con monitoreo las veinticuatro horas.

En una primera instancia la justicia había definido que Laurta declare de manera remota, por videollamada. Sin embargo un planteo de la defensora pública, Alfonsina Muñiz, cambió los planes.

Ante el pedido, el Ministerio Público Fiscal informó que el principal acusado del doble femicidio y del secuestro de su hijo de cinco años iba a ser indagado este jueves en Tribunales II a las once de la mañana pro el fiscal Gerardo Reyes. Y así fue.

Hasta el momento el acusado por el doble femicidio en Córdoba sólo intentó desprestigiar a las víctimas con denuncias falsas ante los medios de comunicación.