El jueves 13 de marzo, de 16 a 20, al cumplirse 12 años del nombramiento de Jorge Bergoglio como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, se llevará adelante en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, frente a la Iglesia Catedral, el “Festival de la Esperanza por la Paz y la Justicia Social”.

La iniciativa, que contará con la participación de Bruno Arias, entre otros artistas, es organizada por «Compromiso Francisco» y cuenta con la adhesión del Vicaría de los Pobres del Arzobispado de Córdoba.

El festival reunirá música, poesía, reflexiones, danzas y anécdotas contadas desde una radio abierta. También contará con una feria de la economía social y solidaria.

Para el cierre de la jornada, un verdadero encuentro popular en homenaje al Papa Francisco, se entonará, entre todos, la emblemática canción de León Gieco “Solo le pido a Dios”.

En este marco, los convocantes al encuentro, junto a otras organizaciones sociales, dirigentes y seguidores de Francisco, elaboraron un documento a modo de Manifiesto, que exalta la trascendencia del pontificado del papa argentino.

Promueven este manifiesto las siguientes personalidades y organizaciones: Compromiso Francisco, Vicaria de los Pobres del Arzobispado de Córdoba, Fundación Alameda, Asociación Mutual Carlos Mugica, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Agrupación REUNIR, Centro Tiempo Latinoamericano, Movimiento Evita, Movimiento Social Somos Barrios de Pie, Agrupación Común Unión, Padre Párroco Pablo Viola, Padre Párroco Mariano Oberlin, José Antonio Márquez, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, Mercedes Arinci, Lucas Torrice, Luis “Vitin” Baronetto, José “Pepe”Las Heras, Jesús Rodolfo Pérez, Pablo Tissera, Marco Galan, Pablo Nori Montes, Silvia Quevedo, Fernando Peiro, Giselda Bernal, Pedro Salas, Cristian García De Álamo, Patricia López, Marcelo Geremias. Adhieren al Manifiesto: UTEP, Radio La Ranchada, Facón Grande Punilla, Asociación Nuevo Paradigma Circular, Comunidad Arabela.

El texto completo del Manifiesto

1.- Hoy festejamos los 12 años de la consagración del Papa Francisco. Fueron 12 años de grandes dificultades tanto en la Iglesia como en la humanidad, que tuvo que enfrentar el Papa argentino. Pero como él lo dice con gran claridad “a las dificultades hay que hacerles frente, asumirlas y resolverlas”.

2.- Pero también fueron 12 años de grandes transformaciones en la Iglesia. Combatió la corrupción interna expresada en los abusos por parte de personas consagradas como así también de aquellos que usaron su condición religiosa para beneficiarse económicamente. Francisco fue paciente, justo, pero implacable.

3.- Es un defensor incansable de la paz en el mundo, como lo expresó y lo continúa haciendo, para que cese la guerra entre Rusia y Ucrania, para que cese la invasión israelí al pueblo de Gaza y a los palestinos, para que se resuelvan a través del diálogo los conflictos existentes en África y en otros países del mundo. Siguiendo el pensamiento del Concilio Ecuménico Vaticano II que expresa “que la paz no es la mera ausencia de la guerra sino que es obra de la justicia” (Gaudium et Spes, ap. 78), Francisco da un paso más en su Encíclica Fratelli Tutti al manifestar “que la paz no surge acallando las reivindicaciones sociales” (Ap. 217).

4.- Durante su pontificado no se cansó de insistir y transmitir que “los pobres están en el centro del Evangelio”, que “son el corazón del Evangelio” como lo expresó el Concilio Vaticano II. Por eso Francisco defiende hasta el cansancio a los pobres , excluidos, migrantes y desplazados por las guerras o por el hambre, planteando la caridad y la solidaridad para con ellos, expresada en el asistencialismo pero también en la necesidad de transformar las estructuras que dan origen a la pobreza. Para alcanzar este objetivo aconseja la unidad y organización de todos los hombres de buena voluntad.

5.- Como pocos Líderes del Mundo, Francisco defiende a la madre tierra dedicándole una Encíclica Laudato Sí, en donde demuestra que el ambiente natural y el ambiente humano se deterioran juntos afectando especialmente a los más débiles del planeta. Por ejemplo: el agotamiento de las reservas ictícolas perjudica especialmente a quienes viven de la pesca artesanal; la elevación del nivel del mar afecta principalmente a las poblaciones costeras empobrecidas que no tienen a donde trasladarse (Laudato Si, ap. 48). De allí “que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, …para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres (Laudato Si, ap. 49).

6.- Siguiendo su consejo de la cultura del encuentro, en sus 12 años de pontificado, nos reunimos personas y organizaciones de distintos credos y pensamientos políticos y sociales hermanados y convencidos que el mensaje del Papa Francisco es un gran aporte a la Iglesia y a la humanidad para lograr la tan ansiada Paz y Justicia Social.