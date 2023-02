Los docentes privados se sumaron al paro que hará la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) el lunes próximo, en el primer día del ciclo lectivo 2023.

El titular del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Gerardo Bernardi, indicó que el mandato que le dieron los delegados en la asamblea llevada a cabo este jueves fue adherirse a la huelga de 24 horas de Uepc por compartir los mismos reclamos.

Ver: UEPC hará paro el lunes en el primer día de clases en Córdoba

“Claramente el gobierno tiene una actitud dilatoria, hace años que lo viene haciendo y no está bueno que se empiece a trabajar en su año laboral sin saber cuánto va a ganar”, dijo el dirigente a Mitre 810.

Además, coincidió en que la Provincia no ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta salarial: “Nos hacen pagar a nosotros el costo social del no inicio. Si hubieran escuchado a tiempo las demandas, podríamos haber iniciado normalmente, esto se podría haber solucionado hace dos meses. Hoy estamos 50 mil pesos por debajo de la línea de la pobreza”, sumó Bernardi.

Al ser consultado sobre el acatamiento que podría tener la medida de fuerza, el titular de Sadop sostuvo que “A juzgar por la voluntad y el espíritu de los compañeros, presumimos que el acatamiento va a ser alto. No obstante tenemos que tropezar un poco con palos en la rueda que en este caso los empleadores ponen a los docentes para evitar que nosotros no iniciemos. A nosotros se nos amenaza con despidos, no nos hacen participar de las horas libres o vacantes. A pesar de eso la voluntad es parar”.

En línea con lo que manifestó Juan Monserrat, titular de la UEPC, los docentes privados reclaman un aumento salarial acorde con la elevadísima inflación, que alcance para comprar los bienes básicos y pagar los servicios.