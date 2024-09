El dólar blue cotiza a $1.293 para la venta y $ 1.264 para la compra, con una baja de $5 respecto a la jornada anterior, según el sitio Infodolar.

En las pizarras porteñas abrió a $1.255 para la compra y $1.285 para la venta.

El dólar MEP lo hace en $1.241 y el contado con liquidación a $1.255.

El tipo de cambio mayorista es de $960 con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 33%.

El valor del billete en el Banco Nación es de $978,50 y en el promedio de los bancos es de $994,41.

El Banco Central compró ayer US$ 21 millones y ahora el saldo del mes es negativo en US$ 142 millones. Las reservas brutas se ubican en US$ 27.245 millones.