El dólar blue abrió este lunes a $ 1.210 para la compra y $ 1.240 para la venta.

En la “city" cordobesa se vende a $ 1.243 y cotiza a $1214 para la compra.

El tipo de cambio mayorista es de $ 990 con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 29%. El valor del billete en el Banco Nación es de $ 989,50 y en el promedio de los bancos es de $1004.

El Banco Central compró el viernes US$ 75 millones y ahora el saldo del mes es positivo en US$ 237 millones. Las reservas brutas se ubican en US$ 29.162 millones.

En tanto, el dólar MEP opera en $ 1.208 y el contado con liquidación a $ 1.227.

