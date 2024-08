El dólar blue abrió este miércoles a $1.325 para la compra y $1.355 para la venta en la “city” porteña.

En Córdoba, en horas de la siesta, se vende a $1374 y cotiza a $1344 para la compra, con una suba de $5 respecto de la jornada anterior, según el sitio Infodolar.

En tanto, el dólar MEP lo hará en $1.293 y el contado con liquidación a $1.290.

Tras el ajuste diario, el tipo de cambio mayorista es de $946 con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 43%. El valor del billete en el Banco Nación es de $963,50 y en el promedio de los bancos es de $983,03.

El Banco Central compró ayer US$ 50 millones y en el mes mantiene saldo positivo de US$ 445 millones. Las reservas brutas se ubican en US$ 27.674 millones.