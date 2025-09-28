En un notorio contraste con lo ocurrido durante la última semana, en especial por lo sucedido durante la noche del viernes, cuando se desató una tormenta que trajo varias complicaciones y ráfagas de viento de hasta 100 m/h, este domingo en Córdoba amaneció a pleno sol y sin vientos en la superficie, situación que se mantendrá durante toda la jornada.

Según datos del Observatorio Córdoba, la mínima fue de apenas 6,5 grados a las 6:30, mientras que la máxima de ayer alcanzó los 21,1 grados. Para hoy, la columna mercurial llegaría a los 27 grados.

En cuanto a lo que se espera para el final de septiembre y los primeros días de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa buen tiempo, en especial para este lunes, con una máxima que rozaría los 30 grados.

Luego la temperatura bajará unos grados: entre el martes, Día de San Jerónimo, y el miércoles no superará los 20 grados, y recién el calorcito regresará hacia el fin de semana próximo.