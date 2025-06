La provincia amanece este domingo “Día del Padre” con bajas temperaturas. La mínima en horas de la madrugada fue de 3º C, pero se espera que en el transcurso de la jornada el termómetro suba hasta los 20º C.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para hoy cielo parcialmente nublado, humedad cercana al 80%, visibilidad óptima y vientos del norte que se intensificarán durante la tarde. Por la noche, la temperatura descenderá a los 14º C.

Pronóstico extendido para la semana

El pronóstico para los próximos días indica temperaturas mínimas que oscilarán entre los 3º y los 10º C, con máximas que se mantendrán por arriba de los 17º C. El lunes será el día más cálido, con una máxima de 21° C.

La semana se presentará con cielo parcialmente nublado, a excepción del viernes, que se espera sol pleno. Están previstas jornadas frescas, sin variaciones de temperaturas marcadas.