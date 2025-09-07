El domingo en Córdoba amaneció con el cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima que, en la capital, se ubicó en los 6,8 grados a las 7:20 de la mañana, según datos proporcionados por el Observatorio Córdoba.

Mientras que la máxima del sábado fue de 18 grados; para el resto de la jornada del domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo despejado a parcialmente nublado, algo de viento del sector noreste y un tope de temperatura cercano a los 20 grados.

No obstante, en el interior de la provincia aún continúan registrándose algunas heladas, como en las zonas de Los Reartes (-2,2 °C), San Antonio de Arredondo (-1,8 °C) y Parador El Cóndor (-1,7 °C), tal como lo muestra el especialista Rafael Di Marco a través de su sitio Meteorafa.

Tal como lo viene anunciando el SMN, para la segunda semana de septiembre, que comienza este lunes, se espera que las condiciones continúen mejorando y que, progresivamente, la temperatura comience a subir hasta ubicarse en torno a los 26 grados el día jueves.